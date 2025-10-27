Pubhouse Dominance Index（PUB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00208552$ 0.00208552 $ 0.00208552 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +12.43% 涨跌幅（1D） +29.39% 漲跌幅（7D） +53.81% 漲跌幅（7D） +53.81%

Pubhouse Dominance Index（PUB）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PUB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PUB 的历史最高价为 $ 0.00208552，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PUB 在过去 1 小时内的价格变动为 +12.43%，过去 24 小时内变动为 +29.39%，过去 7 天内累计变动为 +53.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pubhouse Dominance Index（PUB）市场信息

市值 $ 586.35K$ 586.35K $ 586.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 586.35K$ 586.35K $ 586.35K 流通量 976.36M 976.36M 976.36M 总供应量 976,356,575.6333656 976,356,575.6333656 976,356,575.6333656

Pubhouse Dominance Index 的当前市值为 $ 586.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUB 的流通量为 976.36M，总供应量是 976356575.6333656，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 586.35K。