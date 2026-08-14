Pubhouse 今日价格

Pubhouse (PUB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 39.41%。当前 PUB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUB。

Pubhouse 目前市值在 $ 20,152 排名第 #-，流通供应量为 999.98M PUB。过去 24 小时内，PUB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUB 在过去一小时内波动了 -2.07%，过去7 天内波动了 +48.69%。过去一天，总交易量达到 --。

Pubhouse（PUB）市场信息

市值 $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,984,754.015069 999,984,754.015069 999,984,754.015069

Pubhouse 的当前市值为 $ 20.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUB 的流通量为 999.98M，总供应量是 999984754.015069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.15K。