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pSTAKE Staked ATOM 价格 (STKATOM)

USD

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 实时价格图表

$6.48
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-2.70%(1D)

今天 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的价格

今天 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的实时价格为 6.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STKATOM 兑换 USD 的价格为实时更新。
pSTAKE Staked ATOM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.09 USD
- pSTAKE Staked ATOM 当天价格变化为 -2.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 价格表现 USD

今天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.190916971425371
在过去30天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.9567111010
在过去60天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1427986180
在过去90天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.464620139737486

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.190916971425371-2.86%
30天$ -1.9567111010-30.24%
60天$ -3.1427986180-48.57%
90天$ -0.464620139737486-6.70%

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 价格分析

pSTAKE Staked ATOM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.46
$ 6.46$ 6.46

$ 6.9
$ 6.9$ 6.9

$ 21.11
$ 21.11$ 21.11

-1.03%

-2.86%

-1.49%

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.09
$ 18.09$ 18.09

0.00
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什么是pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.

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pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 资源

官网

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A$10.2226
1 STKATOM 兑换 GBP
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1 STKATOM 兑换 EUR
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1 STKATOM 兑换 USD
$6.47
1 STKATOM 兑换 MYR
RM28.8562
1 STKATOM 兑换 TRY
233.1788
1 STKATOM 兑换 JPY
¥993.6626
1 STKATOM 兑换 RUB
624.0962
1 STKATOM 兑换 INR
558.7492
1 STKATOM 兑换 IDR
Rp106,065.5568
1 STKATOM 兑换 PHP
376.2952
1 STKATOM 兑换 EGP
￡E.326.2821
1 STKATOM 兑换 BRL
R$37.2672
1 STKATOM 兑换 CAD
C$9.1874
1 STKATOM 兑换 BDT
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1 STKATOM 兑换 NGN
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1 STKATOM 兑换 UAH
269.7343
1 STKATOM 兑换 VES
Bs388.2
1 STKATOM 兑换 PKR
Rs1,805.1947
1 STKATOM 兑换 KZT
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1 STKATOM 兑换 THB
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1 STKATOM 兑换 TWD
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