pSTAKE Staked ATOM 价格 (STKATOM)
今天 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的实时价格为 6.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STKATOM 兑换 USD 的价格为实时更新。
pSTAKE Staked ATOM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.09 USD
- pSTAKE Staked ATOM 当天价格变化为 -2.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.190916971425371。
在过去30天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.9567111010。
在过去60天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1427986180。
在过去90天内，pSTAKE Staked ATOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.464620139737486。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.190916971425371
|-2.86%
|30天
|$ -1.9567111010
|-30.24%
|60天
|$ -3.1427986180
|-48.57%
|90天
|$ -0.464620139737486
|-6.70%
pSTAKE Staked ATOM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.03%
-2.86%
-1.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.
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|1 STKATOM 兑换 AUD
A$10.2226
|1 STKATOM 兑换 GBP
￡5.176
|1 STKATOM 兑换 EUR
€6.2112
|1 STKATOM 兑换 USD
$6.47
|1 STKATOM 兑换 MYR
RM28.8562
|1 STKATOM 兑换 TRY
₺233.1788
|1 STKATOM 兑换 JPY
¥993.6626
|1 STKATOM 兑换 RUB
₽624.0962
|1 STKATOM 兑换 INR
₹558.7492
|1 STKATOM 兑换 IDR
Rp106,065.5568
|1 STKATOM 兑换 PHP
₱376.2952
|1 STKATOM 兑换 EGP
￡E.326.2821
|1 STKATOM 兑换 BRL
R$37.2672
|1 STKATOM 兑换 CAD
C$9.1874
|1 STKATOM 兑换 BDT
৳783.1935
|1 STKATOM 兑换 NGN
₦9,685.59
|1 STKATOM 兑换 UAH
₴269.7343
|1 STKATOM 兑换 VES
Bs388.2
|1 STKATOM 兑换 PKR
Rs1,805.1947
|1 STKATOM 兑换 KZT
₸3,262.6916
|1 STKATOM 兑换 THB
฿220.5623
|1 STKATOM 兑换 TWD
NT$212.3454
|1 STKATOM 兑换 CHF
Fr5.8877
|1 STKATOM 兑换 HKD
HK$50.4013
|1 STKATOM 兑换 MAD
.د.م64.9588