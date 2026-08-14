pSTAKE Finance 今日价格

pSTAKE Finance (PSTAKE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PSTAKE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PSTAKE。

pSTAKE Finance 目前市值在 $ 47,627 排名第 #-，流通供应量为 439.65M PSTAKE。过去 24 小时内，PSTAKE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.21，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PSTAKE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 15.43。

pSTAKE Finance（PSTAKE）市场信息

市值 $ 47.63K$ 47.63K $ 47.63K 成交量（24H） $ 15.43$ 15.43 $ 15.43 完全稀释市值 $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K 流通量 439.65M 439.65M 439.65M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

pSTAKE Finance 的当前市值为 $ 47.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.43。PSTAKE 的流通量为 439.65M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.17K。