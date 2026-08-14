pSTAKE Finance 价格 (PSTAKE)
pSTAKE Finance (PSTAKE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PSTAKE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PSTAKE。
pSTAKE Finance 目前市值在 $ 47,627 排名第 #-，流通供应量为 439.65M PSTAKE。过去 24 小时内，PSTAKE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.21，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，PSTAKE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 15.43。
pSTAKE Finance 的当前市值为 $ 47.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.43。PSTAKE 的流通量为 439.65M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.17K。
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今天内，pSTAKE Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，pSTAKE Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，pSTAKE Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，pSTAKE Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
|0.00%
|60天
|$ 0
|+27.33%
|90天
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在 2040 年，pSTAKE Finance 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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pSTAKE Finance 的实时价格是多少？
pSTAKE Finance 目前的交易价格为 ¥，过去 24 小时价格变动 --%。此实时数据反映了多个现货市场的综合数据。
PSTAKE 今天的波动性如何？
PSTAKE 过去 24 小时的价格波动率为 --%。波动性越高，价格变化越快；波动性越低，价格越稳定。
pSTAKE Finance 的 24 小时交易区间是多少？
该代币的价格在 ¥0E-15（最低价）和 ¥0E-15（最高价）之间波动。交易者通常使用此数据来评估每日市场动能和强度。
PSTAKE 的交易量是多少？
在过去 24 小时内，PSTAKE 的交易量累计达到 ¥--，表明市场对该资产的参与度很高。
当前价格与历史最高价 (ATH) 和历史最低价 (ATL) 相比如何？
历史最高价为 ¥8.2630732510953000，历史最低价为 ¥。将当前价格与这些水平进行比较有助于交易者了解长期周期。
pSTAKE Finance 的市场流动性如何？
流动性强度以 --/100 进行评级，该评分反映了活跃交易时段的订单簿深度和执行难易程度。
PSTAKE 与其他 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad 代币相比如何？
在 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad 类别中，PSTAKE 表现出色，流动性达到 ¥-- 水平，且持续受到交易者的关注。
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|类型
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