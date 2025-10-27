Pryzm（PRYZM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00152521 $ 0.00152521 $ 0.00152521 24H最低价 $ 0.00170057 $ 0.00170057 $ 0.00170057 24H最高价 24H最低价 $ 0.00152521$ 0.00152521 $ 0.00152521 24H最高价 $ 0.00170057$ 0.00170057 $ 0.00170057 历史最高 $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 最低价 $ 0.00127392$ 0.00127392 $ 0.00127392 涨跌幅（1H） -0.26% 涨跌幅（1D） -6.47% 漲跌幅（7D） -12.60% 漲跌幅（7D） -12.60%

Pryzm（PRYZM）当前实时价格为 $0.00152536。过去 24 小时内，PRYZM 的交易价格在 $ 0.00152521 至 $ 0.00170057 之间波动，市场活跃度显著。PRYZM 的历史最高价为 $ 0.120383，历史最低价为 $ 0.00127392。

从短期表现来看，PRYZM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.26%，过去 24 小时内变动为 -6.47%，过去 7 天内累计变动为 -12.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pryzm（PRYZM）市场信息

市值 $ 378.13K$ 378.13K $ 378.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 流通量 247.89M 247.89M 247.89M 总供应量 1,050,292,437.698896 1,050,292,437.698896 1,050,292,437.698896

Pryzm 的当前市值为 $ 378.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PRYZM 的流通量为 247.89M，总供应量是 1050292437.698896，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.60M。