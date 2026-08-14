PRXVT by Virtuals 今日价格

PRXVT by Virtuals (PRXVT) 今日实时价格为 $ 0.00164564，过去 24 小时内变化了 1.81%。当前 PRXVT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00164564 每 PRXVT。

PRXVT by Virtuals 目前市值在 $ 1,493,788 排名第 #-，流通供应量为 623.96M PRXVT。过去 24 小时内，PRXVT 的交易价格在 $ 0.00155631（低点）和 $ 0.00169207（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0114515，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRXVT 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 -8.08%。过去一天，总交易量达到 $ 5.55K。

PRXVT by Virtuals（PRXVT）市场信息

市值 $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M 成交量（24H） $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K 完全稀释市值 $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M 流通量 623.96M 623.96M 623.96M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PRXVT by Virtuals 的当前市值为 $ 1.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.55K。PRXVT 的流通量为 623.96M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.65M。