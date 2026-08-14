PRSM AI 今日价格

PRSM AI (PRSM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 PRSM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PRSM。

PRSM AI 目前市值在 $ 15,548.51 排名第 #-，流通供应量为 704.67M PRSM。过去 24 小时内，PRSM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRSM 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -13.88%。过去一天，总交易量达到 --。

PRSM AI（PRSM）市场信息

市值 $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K 流通量 704.67M 704.67M 704.67M 总供应量 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

PRSM AI 的当前市值为 $ 15.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PRSM 的流通量为 704.67M，总供应量是 989937482.125917，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.84K。