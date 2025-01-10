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PROXI DeFi 价格 (CREDIT)

USD

PROXI DeFi (CREDIT) 实时价格图表

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-2.90%(1D)

今天 PROXI DeFi (CREDIT) 的价格

今天 PROXI DeFi (CREDIT) 的实时价格为 0.0023007 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CREDIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
PROXI DeFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.49 USD
- PROXI DeFi 当天价格变化为 -3.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PROXI DeFi (CREDIT) 价格表现 USD

今天内，PROXI DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，PROXI DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003168496
在过去60天内，PROXI DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001251132
在过去90天内，PROXI DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002773658034603154

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-3.14%
30天$ -0.0003168496-13.77%
60天$ +0.0001251132+5.44%
90天$ +0.0002773658034603154+13.71%

PROXI DeFi (CREDIT) 价格分析

PROXI DeFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00229925
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$ 0.00237967
$ 0.00237967$ 0.00237967

$ 1.42
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+0.06%

-3.14%

-16.63%

PROXI DeFi (CREDIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 17.49
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什么是PROXI DeFi (CREDIT)

PROXI is DeFi 2.0 for Cross Chain Derivative Issuance and Credit Lending. PROXI provides the smartest way to invest derivative assets and earns interests with credit-based high leverage tools through the decentralized secure protocol. CREDIT is the native utility token.

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PROXI DeFi (CREDIT) 资源

官网

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CREDIT 兑换为当地货币

1 CREDIT 兑换 AUD
A$0.003727134
1 CREDIT 兑换 GBP
0.001863567
1 CREDIT 兑换 EUR
0.002231679
1 CREDIT 兑换 USD
$0.0023007
1 CREDIT 兑换 MYR
RM0.010330143
1 CREDIT 兑换 TRY
0.081467787
1 CREDIT 兑换 JPY
¥0.362406264
1 CREDIT 兑换 RUB
0.235223568
1 CREDIT 兑换 INR
0.198113277
1 CREDIT 兑换 IDR
Rp37.108059321
1 CREDIT 兑换 PHP
0.134844027
1 CREDIT 兑换 EGP
￡E.0.116323392
1 CREDIT 兑换 BRL
R$0.014057277
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C$0.003313008
1 CREDIT 兑换 BDT
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3.566959266
1 CREDIT 兑换 UAH
0.097273596
1 CREDIT 兑换 VES
Bs0.1219371
1 CREDIT 兑换 PKR
Rs0.640675929
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1 CREDIT 兑换 THB
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NT$0.076038135
1 CREDIT 兑换 CHF
Fr0.002093637
1 CREDIT 兑换 HKD
HK$0.017899446
1 CREDIT 兑换 MAD
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