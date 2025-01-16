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ProtonAI 价格 (PRAI)

USD

ProtonAI (PRAI) 实时价格图表

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+8.70%(1D)

今天 ProtonAI (PRAI) 的价格

今天 ProtonAI (PRAI) 的实时价格为 0.00740377 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PRAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
ProtonAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 99.63 USD
- ProtonAI 当天价格变化为 +8.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ProtonAI (PRAI) 价格表现 USD

今天内，ProtonAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00059787
在过去30天内，ProtonAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013090287
在过去60天内，ProtonAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012703736
在过去90天内，ProtonAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00059787+8.78%
30天$ -0.0013090287-17.68%
60天$ +0.0012703736+17.16%
90天$ 0--

ProtonAI (PRAI) 价格分析

ProtonAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0068059
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$ 0.00740377
$ 0.00740377$ 0.00740377

$ 0.894401
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+8.78%

-2.00%

ProtonAI (PRAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 99.63
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什么是ProtonAI (PRAI)

Empower Your Trading: Test Strategies, Compete, and Earn Real Rewards. ProtonAI is an innovative project leveraging the Ethereum Blockchain to offer a variety of trading tools and services.

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ProtonAI (PRAI) 资源

白皮书
官网

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PRAI 兑换为当地货币

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1 PRAI 兑换 GBP
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$0.00740377
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RM0.033316965
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¥1.1558765724
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Rp121.3732592688
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C$0.0105873911
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