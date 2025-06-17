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Proprietary Trading Network 价格 (SN8)

USD

Proprietary Trading Network (SN8) 实时价格图表

$18.18
$18.18$18.18
-8.70%(1D)

今天 Proprietary Trading Network (SN8) 的价格

今天 Proprietary Trading Network (SN8) 的实时价格为 18.18 USD。目前其市值为 $ 22.96M USD。SN8 兑换 USD 的价格为实时更新。
Proprietary Trading Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Proprietary Trading Network 当天价格变化为 -8.71%
- 其循环供应量为 1.26M USD

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Proprietary Trading Network (SN8) 价格表现 USD

今天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.73541542280917
在过去30天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.73541542280917-8.71%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Proprietary Trading Network (SN8) 价格分析

Proprietary Trading Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 18.12
$ 18.12$ 18.12

$ 20.17
$ 20.17$ 20.17

$ 25.24
$ 25.24$ 25.24

-0.27%

-8.71%

-26.18%

Proprietary Trading Network (SN8) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 22.96M
$ 22.96M$ 22.96M

--
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1.26M
1.26M 1.26M

什么是Proprietary Trading Network (SN8)

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Proprietary Trading Network (SN8) 资源

官网

Proprietary Trading Network（SN8）代币经济

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大家还在问：关于 Proprietary Trading Network (SN8) 的其他问题

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SN8 兑换为当地货币

1 SN8 兑换 VND
478,406.7
1 SN8 兑换 AUD
A$27.6336
1 SN8 兑换 GBP
13.2714
1 SN8 兑换 EUR
15.6348
1 SN8 兑换 USD
$18.18
1 SN8 兑换 MYR
RM77.0832
1 SN8 兑换 TRY
716.1102
1 SN8 兑换 JPY
¥2,629.3734
1 SN8 兑换 RUB
1,425.312
1 SN8 兑换 INR
1,567.8432
1 SN8 兑换 IDR
Rp298,032.7392
1 SN8 兑换 KRW
24,802.065
1 SN8 兑换 PHP
1,029.3516
1 SN8 兑换 EGP
￡E.912.636
1 SN8 兑换 BRL
R$99.8082
1 SN8 兑换 CAD
C$24.543
1 SN8 兑换 BDT
2,222.3232
1 SN8 兑换 NGN
28,098.8262
1 SN8 兑换 UAH
755.379
1 SN8 兑换 VES
Bs1,854.36
1 SN8 兑换 PKR
Rs5,145.6672
1 SN8 兑换 KZT
9,318.159
1 SN8 兑换 THB
฿591.0318
1 SN8 兑换 TWD
NT$536.31
1 SN8 兑换 AED
د.إ66.7206
1 SN8 兑换 CHF
Fr14.7258
1 SN8 兑换 HKD
HK$142.5312
1 SN8 兑换 MAD
.د.م165.6198
1 SN8 兑换 MXN
$344.1474