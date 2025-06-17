Proprietary Trading Network 价格 (SN8)
今天 Proprietary Trading Network (SN8) 的实时价格为 18.18 USD。目前其市值为 $ 22.96M USD。SN8 兑换 USD 的价格为实时更新。
Proprietary Trading Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Proprietary Trading Network 当天价格变化为 -8.71%
- 其循环供应量为 1.26M USD
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今天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.73541542280917。
在过去30天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Proprietary Trading Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.73541542280917
|-8.71%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Proprietary Trading Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.27%
-8.71%
-26.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN8 兑换 VND
₫478,406.7
|1 SN8 兑换 AUD
A$27.6336
|1 SN8 兑换 GBP
￡13.2714
|1 SN8 兑换 EUR
€15.6348
|1 SN8 兑换 USD
$18.18
|1 SN8 兑换 MYR
RM77.0832
|1 SN8 兑换 TRY
₺716.1102
|1 SN8 兑换 JPY
¥2,629.3734
|1 SN8 兑换 RUB
₽1,425.312
|1 SN8 兑换 INR
₹1,567.8432
|1 SN8 兑换 IDR
Rp298,032.7392
|1 SN8 兑换 KRW
₩24,802.065
|1 SN8 兑换 PHP
₱1,029.3516
|1 SN8 兑换 EGP
￡E.912.636
|1 SN8 兑换 BRL
R$99.8082
|1 SN8 兑换 CAD
C$24.543
|1 SN8 兑换 BDT
৳2,222.3232
|1 SN8 兑换 NGN
₦28,098.8262
|1 SN8 兑换 UAH
₴755.379
|1 SN8 兑换 VES
Bs1,854.36
|1 SN8 兑换 PKR
Rs5,145.6672
|1 SN8 兑换 KZT
₸9,318.159
|1 SN8 兑换 THB
฿591.0318
|1 SN8 兑换 TWD
NT$536.31
|1 SN8 兑换 AED
د.إ66.7206
|1 SN8 兑换 CHF
Fr14.7258
|1 SN8 兑换 HKD
HK$142.5312
|1 SN8 兑换 MAD
.د.م165.6198
|1 SN8 兑换 MXN
$344.1474