Proof of Presence 价格 (POP)
今天 Proof of Presence (POP) 的实时价格为 0.084739 USD。目前其市值为 $ 83.04K USD。POP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Proof of Presence 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.79K USD
- Proof of Presence 当天价格变化为 +15.50%
- 其循环供应量为 979.93K USD
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今天内，Proof of Presence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01137266。
在过去30天内，Proof of Presence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Proof of Presence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Proof of Presence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01137266
|+15.50%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Proof of Presence 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+15.50%
-41.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations).
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|1 POP 兑换 AUD
A$0.13642979
|1 POP 兑换 GBP
￡0.06863859
|1 POP 兑换 EUR
€0.08219683
|1 POP 兑换 USD
$0.084739
|1 POP 兑换 MYR
RM0.3813255
|1 POP 兑换 TRY
₺3.00315016
|1 POP 兑换 JPY
¥13.20318359
|1 POP 兑换 RUB
₽8.70693225
|1 POP 兑换 INR
₹7.33331306
|1 POP 兑换 IDR
Rp1,389.16371216
|1 POP 兑换 PHP
₱4.96062106
|1 POP 兑换 EGP
￡E.4.26576126
|1 POP 兑换 BRL
R$0.50928139
|1 POP 兑换 CAD
C$0.12117677
|1 POP 兑换 BDT
৳10.25002944
|1 POP 兑换 NGN
₦131.7860928
|1 POP 兑换 UAH
₴3.56581712
|1 POP 兑换 VES
Bs4.575906
|1 POP 兑换 PKR
Rs23.60998018
|1 POP 兑换 KZT
₸44.74049722
|1 POP 兑换 THB
฿2.93027462
|1 POP 兑换 TWD
NT$2.78876049
|1 POP 兑换 CHF
Fr0.07711249
|1 POP 兑换 HKD
HK$0.65926942
|1 POP 兑换 MAD
.د.م0.85247434