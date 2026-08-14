PrompTale AI 今日价格

PrompTale AI (TALE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.27%。当前 TALE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TALE。

PrompTale AI 目前市值在 $ 47,612 排名第 #-，流通供应量为 51.20M TALE。过去 24 小时内，TALE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.56，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TALE 在过去一小时内波动了 +2.26%，过去7 天内波动了 -3.65%。过去一天，总交易量达到 $ 4.10K。

PrompTale AI（TALE）市场信息

市值 $ 47.61K$ 47.61K $ 47.61K 成交量（24H） $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K 完全稀释市值 $ 464.96K$ 464.96K $ 464.96K 流通量 51.20M 51.20M 51.20M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

PrompTale AI 的当前市值为 $ 47.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.10K。TALE 的流通量为 51.20M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 464.96K。