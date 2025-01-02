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Prom 价格 (PROM)

USD

Prom (PROM) 实时价格图表

$6.42
$6.42$6.42
+6.90%(1D)

今天 Prom (PROM) 的价格

今天 Prom (PROM) 的实时价格为 6.41 USD。目前其市值为 $ 117.03M USD。PROM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Prom 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.22M USD
- Prom 当天价格变化为 +6.91%
- 其循环供应量为 18.25M USD

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Prom (PROM) 价格表现 USD

今天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.414826
在过去30天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5091379670
在过去60天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2084298660
在过去90天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.3341604927331055

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.414826+6.91%
30天$ -0.5091379670-7.94%
60天$ +1.2084298660+18.85%
90天$ +1.3341604927331055+26.28%

Prom (PROM) 价格分析

Prom 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.98
$ 5.98$ 5.98

$ 6.41
$ 6.41$ 6.41

$ 105.94
$ 105.94$ 105.94

+0.50%

+6.91%

+6.55%

Prom (PROM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 117.03M
$ 117.03M$ 117.03M

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

18.25M
18.25M 18.25M

什么是Prom (PROM)

Prom is a modular ZkEVM Layer 2 that enables interoperability across various chains, including both EVM and non-EVM compatible networks. Prom submits its proof of transaction to the additional chains on top of the chosen Settlement chain, building the bridge between ecosystems.

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Prom (PROM) 资源

官网

大家还在问：关于 Prom (PROM) 的其他问题

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PROM 兑换为当地货币

1 PROM 兑换 AUD
A$10.256
1 PROM 兑换 GBP
5.128
1 PROM 兑换 EUR
6.1536
1 PROM 兑换 USD
$6.41
1 PROM 兑换 MYR
RM28.6527
1 PROM 兑换 TRY
226.273
1 PROM 兑换 JPY
¥1,007.2033
1 PROM 兑换 RUB
721.1891
1 PROM 兑换 INR
549.6575
1 PROM 兑换 IDR
Rp103,387.0823
1 PROM 兑换 PHP
371.2031
1 PROM 兑换 EGP
￡E.325.4357
1 PROM 兑换 BRL
R$39.8702
1 PROM 兑换 CAD
C$9.2304
1 PROM 兑换 BDT
765.995
1 PROM 兑换 NGN
9,907.2319
1 PROM 兑换 UAH
269.9251
1 PROM 兑换 VES
Bs326.91
1 PROM 兑换 PKR
Rs1,786.467
1 PROM 兑换 KZT
3,364.8013
1 PROM 兑换 THB
฿219.5425
1 PROM 兑换 TWD
NT$210.8249
1 PROM 兑换 CHF
Fr5.769
1 PROM 兑换 HKD
HK$49.8057
1 PROM 兑换 MAD
.د.م64.8051