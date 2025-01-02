Prom 价格 (PROM)
今天 Prom (PROM) 的实时价格为 6.41 USD。目前其市值为 $ 117.03M USD。PROM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Prom 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.22M USD
- Prom 当天价格变化为 +6.91%
- 其循环供应量为 18.25M USD
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今天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.414826。
在过去30天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5091379670。
在过去60天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2084298660。
在过去90天内，Prom 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.3341604927331055。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.414826
|+6.91%
|30天
|$ -0.5091379670
|-7.94%
|60天
|$ +1.2084298660
|+18.85%
|90天
|$ +1.3341604927331055
|+26.28%
Prom 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.50%
+6.91%
+6.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Prom is a modular ZkEVM Layer 2 that enables interoperability across various chains, including both EVM and non-EVM compatible networks. Prom submits its proof of transaction to the additional chains on top of the chosen Settlement chain, building the bridge between ecosystems.
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|1 PROM 兑换 AUD
A$10.256
|1 PROM 兑换 GBP
￡5.128
|1 PROM 兑换 EUR
€6.1536
|1 PROM 兑换 USD
$6.41
|1 PROM 兑换 MYR
RM28.6527
|1 PROM 兑换 TRY
₺226.273
|1 PROM 兑换 JPY
¥1,007.2033
|1 PROM 兑换 RUB
₽721.1891
|1 PROM 兑换 INR
₹549.6575
|1 PROM 兑换 IDR
Rp103,387.0823
|1 PROM 兑换 PHP
₱371.2031
|1 PROM 兑换 EGP
￡E.325.4357
|1 PROM 兑换 BRL
R$39.8702
|1 PROM 兑换 CAD
C$9.2304
|1 PROM 兑换 BDT
৳765.995
|1 PROM 兑换 NGN
₦9,907.2319
|1 PROM 兑换 UAH
₴269.9251
|1 PROM 兑换 VES
Bs326.91
|1 PROM 兑换 PKR
Rs1,786.467
|1 PROM 兑换 KZT
₸3,364.8013
|1 PROM 兑换 THB
฿219.5425
|1 PROM 兑换 TWD
NT$210.8249
|1 PROM 兑换 CHF
Fr5.769
|1 PROM 兑换 HKD
HK$49.8057
|1 PROM 兑换 MAD
.د.م64.8051