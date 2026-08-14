Project DogCat DOGC 今日价格

Project DogCat DOGC (DOGC) 今日实时价格为 $ 0.00179614，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 DOGC 兑 USD 的汇率为 $ 0.00179614 每 DOGC。

Project DogCat DOGC 目前市值在 $ 179,614 排名第 #-，流通供应量为 100.00M DOGC。过去 24 小时内，DOGC 的交易价格在 $ 0.00178987（低点）和 $ 0.00180664（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0018771，而历史最低价为 $ 0.00168954。

短期表现方面，DOGC 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -0.67%。过去一天，总交易量达到 $ 18.04。

Project DogCat DOGC（DOGC）市场信息

市值 $ 179.61K$ 179.61K $ 179.61K 成交量（24H） $ 18.04$ 18.04 $ 18.04 完全稀释市值 $ 179.61K$ 179.61K $ 179.61K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Project DogCat DOGC 的当前市值为 $ 179.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.04。DOGC 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 179.61K。