Project DogCat DCAT 今日价格

Project DogCat DCAT (DCAT) 今日实时价格为 $ 0.00181512，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 DCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00181512 每 DCAT。

Project DogCat DCAT 目前市值在 $ 181,512 排名第 #-，流通供应量为 100.00M DCAT。过去 24 小时内，DCAT 的交易价格在 $ 0.00179991（低点）和 $ 0.00182115（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00184969，而历史最低价为 $ 0.00172207。

短期表现方面，DCAT 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -0.50%。过去一天，总交易量达到 $ 76.65。

Project DogCat DCAT（DCAT）市场信息

市值 $ 181.51K$ 181.51K $ 181.51K 成交量（24H） $ 76.65$ 76.65 $ 76.65 完全稀释市值 $ 181.51K$ 181.51K $ 181.51K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Project DogCat DCAT 的当前市值为 $ 181.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 76.65。DCAT 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.51K。