Project Ailey 图标

Project Ailey 价格 (ALE)

USD

Project Ailey (ALE) 实时价格图表

$0.111278
$0.111278$0.111278
0.00%(1D)

今天 Project Ailey (ALE) 的价格

今天 Project Ailey (ALE) 的实时价格为 0.111269 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ALE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Project Ailey 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.34K USD
- Project Ailey 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ALE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ALE 价格信息的首选平台。

Project Ailey (ALE) 价格表现 USD

今天内，Project Ailey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Project Ailey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000790232
在过去60天内，Project Ailey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036234082
在过去90天内，Project Ailey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05604849131529428

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.02%
30天$ +0.0000790232+0.07%
60天$ -0.0036234082-3.25%
90天$ -0.05604849131529428-33.49%

Project Ailey (ALE) 价格分析

Project Ailey 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.111127
$ 0.111127$ 0.111127

$ 0.111425
$ 0.111425$ 0.111425

$ 0.20948
$ 0.20948$ 0.20948

+0.02%

-0.02%

+0.08%

Project Ailey (ALE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.34K
$ 21.34K$ 21.34K

0.00
0.00 0.00

什么是Project Ailey (ALE)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Project Ailey (ALE) 资源

官网

大家还在问：关于 Project Ailey (ALE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ALE 兑换为当地货币

1 ALE 兑换 AUD
A$0.17580502
1 ALE 兑换 GBP
0.0890152
1 ALE 兑换 EUR
0.10570555
1 ALE 兑换 USD
$0.111269
1 ALE 兑换 MYR
RM0.48624553
1 ALE 兑换 TRY
3.96562716
1 ALE 兑换 JPY
¥17.357964
1 ALE 兑换 RUB
10.8821082
1 ALE 兑换 INR
9.58916242
1 ALE 兑换 IDR
Rp1,794.66103907
1 ALE 兑换 PHP
6.48141925
1 ALE 兑换 EGP
￡E.5.59460532
1 ALE 兑换 BRL
R$0.65759979
1 ALE 兑换 CAD
C$0.15911467
1 ALE 兑换 BDT
13.54366268
1 ALE 兑换 NGN
173.31593247
1 ALE 兑换 UAH
4.66439648
1 ALE 兑换 VES
Bs6.231064
1 ALE 兑换 PKR
Rs30.95058504
1 ALE 兑换 KZT
57.53274914
1 ALE 兑换 THB
฿3.73307495
1 ALE 兑换 TWD
NT$3.64294706
1 ALE 兑换 CHF
Fr0.1001421
1 ALE 兑换 HKD
HK$0.86567282
1 ALE 兑换 MAD
.د.م1.10823924