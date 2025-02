什么是Project 32 (32)

Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.

MEXC是领先的加密货币交易所,受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC,体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用!

Project 32 (32) 资源 官网