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Private Wrapped wROSE 价格 (PWROSE)

USD

Private Wrapped wROSE (PWROSE) 实时价格图表

$0.085407
$0.085407$0.085407
+7.40%(1D)

今天 Private Wrapped wROSE (PWROSE) 的价格

今天 Private Wrapped wROSE (PWROSE) 的实时价格为 0.085407 USD。目前其市值为 $ 404.87K USD。PWROSE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Private Wrapped wROSE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.43K USD
- Private Wrapped wROSE 当天价格变化为 +7.41%
- 其循环供应量为 4.75M USD

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Private Wrapped wROSE (PWROSE) 价格表现 USD

今天内，Private Wrapped wROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00588914
在过去30天内，Private Wrapped wROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0267005939
在过去60天内，Private Wrapped wROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0366413880
在过去90天内，Private Wrapped wROSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01861445454734828

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00588914+7.41%
30天$ -0.0267005939-31.26%
60天$ +0.0366413880+42.90%
90天$ +0.01861445454734828+27.87%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) 价格分析

Private Wrapped wROSE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.079518
$ 0.079518$ 0.079518

$ 0.086573
$ 0.086573$ 0.086573

$ 0.195036
$ 0.195036$ 0.195036

-0.32%

+7.41%

+4.40%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 404.87K
$ 404.87K$ 404.87K

$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K

4.75M
4.75M 4.75M

什么是Private Wrapped wROSE (PWROSE)

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Private Wrapped wROSE (PWROSE) 资源

官网

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PWROSE 兑换为当地货币

1 PWROSE 兑换 AUD
A$0.1366512
1 PWROSE 兑换 GBP
0.0683256
1 PWROSE 兑换 EUR
0.08199072
1 PWROSE 兑换 USD
$0.085407
1 PWROSE 兑换 MYR
RM0.38176929
1 PWROSE 兑换 TRY
3.0148671
1 PWROSE 兑换 JPY
¥13.42000191
1 PWROSE 兑换 RUB
9.60914157
1 PWROSE 兑换 INR
7.32365025
1 PWROSE 兑换 IDR
Rp1,377.53206521
1 PWROSE 兑换 PHP
4.94591937
1 PWROSE 兑换 EGP
￡E.4.33611339
1 PWROSE 兑换 BRL
R$0.53123154
1 PWROSE 兑换 CAD
C$0.12298608
1 PWROSE 兑换 BDT
10.2061365
1 PWROSE 兑换 NGN
132.00420513
1 PWROSE 兑换 UAH
3.59648877
1 PWROSE 兑换 VES
Bs4.355757
1 PWROSE 兑换 PKR
Rs23.8029309
1 PWROSE 兑换 KZT
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1 PWROSE 兑换 THB
฿2.92518975
1 PWROSE 兑换 TWD
NT$2.80903623
1 PWROSE 兑换 CHF
Fr0.0768663
1 PWROSE 兑换 HKD
HK$0.66361239
1 PWROSE 兑换 MAD
.د.م0.86346477