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Private Wrapped IX 价格 (PIX)

USD

Private Wrapped IX (PIX) 实时价格图表

$0.04972746
$0.04972746$0.04972746
-6.80%(1D)

今天 Private Wrapped IX (PIX) 的价格

今天 Private Wrapped IX (PIX) 的实时价格为 0.04972746 USD。目前其市值为 $ 121.39K USD。PIX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Private Wrapped IX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.02K USD
- Private Wrapped IX 当天价格变化为 -6.84%
- 其循环供应量为 2.45M USD

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Private Wrapped IX (PIX) 价格表现 USD

今天内，Private Wrapped IX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00365566973011378
在过去30天内，Private Wrapped IX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0319206234
在过去60天内，Private Wrapped IX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0300171010
在过去90天内，Private Wrapped IX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.16199582143064192

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00365566973011378-6.84%
30天$ -0.0319206234-64.19%
60天$ -0.0300171010-60.36%
90天$ -0.16199582143064192-76.51%

Private Wrapped IX (PIX) 价格分析

Private Wrapped IX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04956459
$ 0.04956459$ 0.04956459

$ 0.057508
$ 0.057508$ 0.057508

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

-5.86%

-6.84%

-17.88%

Private Wrapped IX (PIX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 121.39K
$ 121.39K$ 121.39K

$ 2.02K
$ 2.02K$ 2.02K

2.45M
2.45M 2.45M

什么是Private Wrapped IX (PIX)

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Private Wrapped IX (PIX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Private Wrapped IX (PIX) 的其他问题

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PIX 兑换为当地货币

1 PIX 兑换 AUD
A$0.0800612106
1 PIX 兑换 GBP
0.039781968
1 PIX 兑换 EUR
0.0482356362
1 PIX 兑换 USD
$0.04972746
1 PIX 兑换 MYR
RM0.2222817462
1 PIX 兑换 TRY
1.7548820634
1 PIX 兑换 JPY
¥7.809697593
1 PIX 兑换 RUB
5.51974806
1 PIX 兑换 INR
4.2636324204
1 PIX 兑换 IDR
Rp802.0556941638
1 PIX 兑换 PHP
2.8827008562
1 PIX 兑换 EGP
￡E.2.5241658696
1 PIX 兑换 BRL
R$0.3078129774
1 PIX 兑换 CAD
C$0.0716075424
1 PIX 兑换 BDT
5.94243147
1 PIX 兑换 NGN
76.8582649014
1 PIX 兑换 UAH
2.0940233406
1 PIX 兑换 VES
Bs2.53610046
1 PIX 兑换 PKR
Rs13.859043102
1 PIX 兑换 KZT
26.1034355778
1 PIX 兑换 THB
฿1.7051546034
1 PIX 兑换 TWD
NT$1.6345416102
1 PIX 兑换 CHF
Fr0.044754714
1 PIX 兑换 HKD
HK$0.3863823642
1 PIX 兑换 MAD
.د.م0.5027446206