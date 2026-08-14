Privasea AI 今日价格

Privasea AI (PRAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.33%。当前 PRAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PRAI。

Privasea AI 目前市值在 $ 112,700 排名第 #-，流通供应量为 206.04M PRAI。过去 24 小时内，PRAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.096207，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRAI 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -2.32%。过去一天，总交易量达到 $ 87.45。

Privasea AI（PRAI）市场信息

市值 $ 112.70K$ 112.70K $ 112.70K 成交量（24H） $ 87.45$ 87.45 $ 87.45 完全稀释市值 $ 546.99K$ 546.99K $ 546.99K 流通量 206.04M 206.04M 206.04M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Privasea AI 的当前市值为 $ 112.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.45。PRAI 的流通量为 206.04M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 546.99K。