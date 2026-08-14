Prisma Governance Token 今日价格

Prisma Governance Token (PRISMA) 今日实时价格为 $ 0.00778374，过去 24 小时内变化了 0.53%。当前 PRISMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00778374 每 PRISMA。

Prisma Governance Token 目前市值在 $ 759,415 排名第 #-，流通供应量为 97.55M PRISMA。过去 24 小时内，PRISMA 的交易价格在 $ 0.0077573（低点）和 $ 0.00788608（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 18.64，而历史最低价为 $ 0.00632752。

短期表现方面，PRISMA 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +1.29%。过去一天，总交易量达到 $ 0.21。

Prisma Governance Token（PRISMA）市场信息

市值 $ 759.42K$ 759.42K $ 759.42K 成交量（24H） $ 0.21$ 0.21 $ 0.21 完全稀释市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 流通量 97.55M 97.55M 97.55M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Prisma Governance Token 的当前市值为 $ 759.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.21。PRISMA 的流通量为 97.55M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.34M。