PrimoAI 图标

PrimoAI 价格 ($PRIMO)

USD

PrimoAI ($PRIMO) 实时价格图表

$0.00095058
$0.00095058$0.00095058
+22.40%(1D)

今天 PrimoAI ($PRIMO) 的价格

今天 PrimoAI ($PRIMO) 的实时价格为 0.00095058 USD。目前其市值为 $ 475.29K USD。$PRIMO 兑换 USD 的价格为实时更新。
PrimoAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PrimoAI 当天价格变化为 +22.47%
- 其循环供应量为 500.00M USD

在获取 MEXC 上从 $PRIMO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 $PRIMO 价格信息的首选平台。

PrimoAI ($PRIMO) 价格表现 USD

今天内，PrimoAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00017443
在过去30天内，PrimoAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，PrimoAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，PrimoAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00017443+22.47%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

PrimoAI ($PRIMO) 价格分析

PrimoAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00077365
$ 0.00077365$ 0.00077365

$ 0.00103342
$ 0.00103342$ 0.00103342

$ 0.00118156
$ 0.00118156$ 0.00118156

-0.23%

+22.47%

--

PrimoAI ($PRIMO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 475.29K
$ 475.29K$ 475.29K

--
----

500.00M
500.00M 500.00M

什么是PrimoAI ($PRIMO)

PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

PrimoAI ($PRIMO) 资源

白皮书
官网

PrimoAI（$PRIMO）代币经济

了解 PrimoAI（$PRIMO）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 $PRIMO 代币的完整经济学

大家还在问：关于 PrimoAI ($PRIMO) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$PRIMO 兑换为当地货币

1 $PRIMO 兑换 VND
25.0145127
1 $PRIMO 兑换 AUD
A$0.0014543874
1 $PRIMO 兑换 GBP
0.0006939234
1 $PRIMO 兑换 EUR
0.0008174988
1 $PRIMO 兑换 USD
$0.00095058
1 $PRIMO 兑换 MYR
RM0.0040304592
1 $PRIMO 兑换 TRY
0.0376809912
1 $PRIMO 兑换 JPY
¥0.1378626174
1 $PRIMO 兑换 RUB
0.074763117
1 $PRIMO 兑换 INR
0.0817783974
1 $PRIMO 兑换 IDR
Rp15.5832761952
1 $PRIMO 兑换 KRW
1.2933021132
1 $PRIMO 兑换 PHP
0.0541070136
1 $PRIMO 兑换 EGP
￡E.0.0475670232
1 $PRIMO 兑换 BRL
R$0.0052186842
1 $PRIMO 兑换 CAD
C$0.0013022946
1 $PRIMO 兑换 BDT
0.116160876
1 $PRIMO 兑换 NGN
1.4737602204
1 $PRIMO 兑换 UAH
0.0398007846
1 $PRIMO 兑换 VES
Bs0.09790974
1 $PRIMO 兑换 PKR
Rs0.269584488
1 $PRIMO 兑换 KZT
0.4961267136
1 $PRIMO 兑换 THB
฿0.0310554486
1 $PRIMO 兑换 TWD
NT$0.0280516158
1 $PRIMO 兑换 AED
د.إ0.0034886286
1 $PRIMO 兑换 CHF
Fr0.0007699698
1 $PRIMO 兑换 HKD
HK$0.0074525472
1 $PRIMO 兑换 MAD
.د.م0.008602749
1 $PRIMO 兑换 MXN
$0.0180895374