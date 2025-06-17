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PRIMEAPE 价格 (APES)

USD

PRIMEAPE (APES) 实时价格图表

$0.00021645
$0.00021645$0.00021645
-4.50%(1D)

今天 PRIMEAPE (APES) 的价格

今天 PRIMEAPE (APES) 的实时价格为 0.00021643 USD。目前其市值为 $ 216.77K USD。APES 兑换 USD 的价格为实时更新。
PRIMEAPE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PRIMEAPE 当天价格变化为 -4.55%
- 其循环供应量为 999.98M USD

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PRIMEAPE (APES) 价格表现 USD

今天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.55%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

PRIMEAPE (APES) 价格分析

PRIMEAPE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00020612
$ 0.00020612$ 0.00020612

$ 0.00024778
$ 0.00024778$ 0.00024778

$ 0.00043401
$ 0.00043401$ 0.00043401

-0.37%

-4.55%

+13.24%

PRIMEAPE (APES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 216.77K
$ 216.77K$ 216.77K

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999.98M
999.98M 999.98M

什么是PRIMEAPE (APES)

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PRIMEAPE (APES) 资源

白皮书
官网

PRIMEAPE（APES）代币经济

了解 PRIMEAPE（APES）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 APES 代币的完整经济学

大家还在问：关于 PRIMEAPE (APES) 的其他问题

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APES 兑换为当地货币

1 APES 兑换 VND
5.69535545
1 APES 兑换 AUD
A$0.0003289736
1 APES 兑换 GBP
0.0001579939
1 APES 兑换 EUR
0.0001861298
1 APES 兑换 USD
$0.00021643
1 APES 兑换 MYR
RM0.0009176632
1 APES 兑换 TRY
0.0085230134
1 APES 兑换 JPY
¥0.0312979423
1 APES 兑换 RUB
0.016968112
1 APES 兑换 INR
0.0186670875
1 APES 兑换 IDR
Rp3.5480322192
1 APES 兑换 KRW
0.2952646275
1 APES 兑换 PHP
0.0122888954
1 APES 兑换 EGP
￡E.0.0108582931
1 APES 兑换 BRL
R$0.0011882007
1 APES 兑换 CAD
C$0.0002921805
1 APES 兑换 BDT
0.0264564032
1 APES 兑换 NGN
0.3345120437
1 APES 兑换 UAH
0.0089883379
1 APES 兑换 VES
Bs0.02207586
1 APES 兑换 PKR
Rs0.061292976
1 APES 兑换 KZT
0.1109311965
1 APES 兑换 THB
฿0.0070361393
1 APES 兑换 TWD
NT$0.0063868493
1 APES 兑换 AED
د.إ0.0007942981
1 APES 兑换 CHF
Fr0.0001753083
1 APES 兑换 HKD
HK$0.0016968112
1 APES 兑换 MAD
.د.م0.001969513
1 APES 兑换 MXN
$0.0040970199