PRIMEAPE 价格 (APES)
今天 PRIMEAPE (APES) 的实时价格为 0.00021643 USD。目前其市值为 $ 216.77K USD。APES 兑换 USD 的价格为实时更新。
PRIMEAPE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PRIMEAPE 当天价格变化为 -4.55%
- 其循环供应量为 999.98M USD
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今天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，PRIMEAPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-4.55%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
PRIMEAPE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.37%
-4.55%
+13.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 APES 兑换 VND
₫5.69535545
|1 APES 兑换 AUD
A$0.0003289736
|1 APES 兑换 GBP
￡0.0001579939
|1 APES 兑换 EUR
€0.0001861298
|1 APES 兑换 USD
$0.00021643
|1 APES 兑换 MYR
RM0.0009176632
|1 APES 兑换 TRY
₺0.0085230134
|1 APES 兑换 JPY
¥0.0312979423
|1 APES 兑换 RUB
₽0.016968112
|1 APES 兑换 INR
₹0.0186670875
|1 APES 兑换 IDR
Rp3.5480322192
|1 APES 兑换 KRW
₩0.2952646275
|1 APES 兑换 PHP
₱0.0122888954
|1 APES 兑换 EGP
￡E.0.0108582931
|1 APES 兑换 BRL
R$0.0011882007
|1 APES 兑换 CAD
C$0.0002921805
|1 APES 兑换 BDT
৳0.0264564032
|1 APES 兑换 NGN
₦0.3345120437
|1 APES 兑换 UAH
₴0.0089883379
|1 APES 兑换 VES
Bs0.02207586
|1 APES 兑换 PKR
Rs0.061292976
|1 APES 兑换 KZT
₸0.1109311965
|1 APES 兑换 THB
฿0.0070361393
|1 APES 兑换 TWD
NT$0.0063868493
|1 APES 兑换 AED
د.إ0.0007942981
|1 APES 兑换 CHF
Fr0.0001753083
|1 APES 兑换 HKD
HK$0.0016968112
|1 APES 兑换 MAD
.د.م0.001969513
|1 APES 兑换 MXN
$0.0040970199