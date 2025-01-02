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Premia 价格 (PREMIA)

USD

Premia (PREMIA) 实时价格图表

$0.152727
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+1.70%(1D)

今天 Premia (PREMIA) 的价格

今天 Premia (PREMIA) 的实时价格为 0.152727 USD。目前其市值为 $ 7.03M USD。PREMIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Premia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.83K USD
- Premia 当天价格变化为 +1.74%
- 其循环供应量为 46.08M USD

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Premia (PREMIA) 价格表现 USD

今天内，Premia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00260841
在过去30天内，Premia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012317890
在过去60天内，Premia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0612744389
在过去90天内，Premia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03242175272407303

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00260841+1.74%
30天$ +0.0012317890+0.81%
60天$ +0.0612744389+40.12%
90天$ +0.03242175272407303+26.95%

Premia (PREMIA) 价格分析

Premia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.149707
$ 0.149707$ 0.149707

$ 0.152941
$ 0.152941$ 0.152941

$ 5.79
$ 5.79$ 5.79

+0.05%

+1.74%

+3.21%

Premia (PREMIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

46.08M
46.08M 46.08M

什么是Premia (PREMIA)

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Premia (PREMIA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Premia (PREMIA) 的其他问题

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PREMIA 兑换为当地货币

1 PREMIA 兑换 AUD
A$0.2443632
1 PREMIA 兑换 GBP
0.1221816
1 PREMIA 兑换 EUR
0.14661792
1 PREMIA 兑换 USD
$0.152727
1 PREMIA 兑换 MYR
RM0.68268969
1 PREMIA 兑换 TRY
5.3912631
1 PREMIA 兑换 JPY
¥23.99799351
1 PREMIA 兑换 RUB
17.18331477
1 PREMIA 兑换 INR
13.09634025
1 PREMIA 兑换 IDR
Rp2,463.33836481
1 PREMIA 兑换 PHP
8.84442057
1 PREMIA 兑换 EGP
￡E.7.75394979
1 PREMIA 兑换 BRL
R$0.94996194
1 PREMIA 兑换 CAD
C$0.21992688
1 PREMIA 兑换 BDT
18.2508765
1 PREMIA 兑换 NGN
236.05332393
1 PREMIA 兑换 UAH
6.43133397
1 PREMIA 兑换 VES
Bs7.789077
1 PREMIA 兑换 PKR
Rs42.5650149
1 PREMIA 兑换 KZT
80.17098411
1 PREMIA 兑换 THB
฿5.23089975
1 PREMIA 兑换 TWD
NT$5.02319103
1 PREMIA 兑换 CHF
Fr0.1374543
1 PREMIA 兑换 HKD
HK$1.18668879
1 PREMIA 兑换 MAD
.د.م1.54406997