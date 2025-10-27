Predi by Virtuals（PREDI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00876443 $ 0.00876443 $ 0.00876443 24H最低价 $ 0.01347035 $ 0.01347035 $ 0.01347035 24H最高价 24H最低价 $ 0.00876443$ 0.00876443 $ 0.00876443 24H最高价 $ 0.01347035$ 0.01347035 $ 0.01347035 历史最高 $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +3.32% 涨跌幅（1D） -11.43% 漲跌幅（7D） +85.98% 漲跌幅（7D） +85.98%

Predi by Virtuals（PREDI）当前实时价格为 $0.01067048。过去 24 小时内，PREDI 的交易价格在 $ 0.00876443 至 $ 0.01347035 之间波动，市场活跃度显著。PREDI 的历史最高价为 $ 0.01911756，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PREDI 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.32%，过去 24 小时内变动为 -11.43%，过去 7 天内累计变动为 +85.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Predi by Virtuals（PREDI）市场信息

市值 $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M 流通量 498.97M 498.97M 498.97M 总供应量 998,970,438.0 998,970,438.0 998,970,438.0

Predi by Virtuals 的当前市值为 $ 5.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PREDI 的流通量为 498.97M，总供应量是 998970438.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.55M。