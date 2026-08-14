Precious Metals USD 今日价格

Precious Metals USD (PMUSD) 今日实时价格为 $ 0.652342，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 PMUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.652342 每 PMUSD。

Precious Metals USD 目前市值在 $ 61,320,753 排名第 #-，流通供应量为 94.00M PMUSD。过去 24 小时内，PMUSD 的交易价格在 $ 0.648388（低点）和 $ 0.653296（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.08，而历史最低价为 $ 0.113327。

短期表现方面，PMUSD 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +59.30%。过去一天，总交易量达到 $ 782.81。

Precious Metals USD（PMUSD）市场信息

市值 $ 61.32M$ 61.32M $ 61.32M 成交量（24H） $ 782.81$ 782.81 $ 782.81 完全稀释市值 $ 61.32M$ 61.32M $ 61.32M 流通量 94.00M 94.00M 94.00M 总供应量 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

Precious Metals USD 的当前市值为 $ 61.32M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 782.81。PMUSD 的流通量为 94.00M，总供应量是 94001203.62222221，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.32M。