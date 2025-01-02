PowerTrade Fuel 价格 (PTF)
今天 PowerTrade Fuel (PTF) 的实时价格为 0.00311305 USD。目前其市值为 $ 76.49K USD。PTF 兑换 USD 的价格为实时更新。
PowerTrade Fuel 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 173.41K USD
- PowerTrade Fuel 当天价格变化为 +17.94%
- 其循环供应量为 24.57M USD
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今天内，PowerTrade Fuel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00047356。
在过去30天内，PowerTrade Fuel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027873340。
在过去60天内，PowerTrade Fuel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023180274。
在过去90天内，PowerTrade Fuel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008032974738135063。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00047356
|+17.94%
|30天
|$ -0.0027873340
|-89.53%
|60天
|$ -0.0023180274
|-74.46%
|90天
|$ -0.008032974738135063
|-72.07%
PowerTrade Fuel 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-9.35%
+17.94%
-69.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.
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|1 PTF 兑换 AUD
A$0.0050120105
|1 PTF 兑换 GBP
￡0.00249044
|1 PTF 兑换 EUR
€0.0030196585
|1 PTF 兑换 USD
$0.00311305
|1 PTF 兑换 MYR
RM0.0139153335
|1 PTF 兑换 TRY
₺0.1098595345
|1 PTF 兑换 JPY
¥0.4889045025
|1 PTF 兑换 RUB
₽0.34554855
|1 PTF 兑换 INR
₹0.266912907
|1 PTF 兑换 IDR
Rp50.2104768415
|1 PTF 兑换 PHP
₱0.1804635085
|1 PTF 兑换 EGP
￡E.0.158018418
|1 PTF 兑换 BRL
R$0.0192697795
|1 PTF 兑换 CAD
C$0.004482792
|1 PTF 兑换 BDT
৳0.372009475
|1 PTF 兑换 NGN
₦4.8114989495
|1 PTF 兑换 UAH
₴0.1310905355
|1 PTF 兑换 VES
Bs0.15876555
|1 PTF 兑换 PKR
Rs0.867607035
|1 PTF 兑换 KZT
₸1.6341333365
|1 PTF 兑换 THB
฿0.1067464845
|1 PTF 兑换 TWD
NT$0.1023259535
|1 PTF 兑换 CHF
Fr0.002801745
|1 PTF 兑换 HKD
HK$0.0241883985
|1 PTF 兑换 MAD
.د.م0.0314729355