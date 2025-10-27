Powerloom（POWER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00482162 24H最高价 $ 0.00517184 历史最高 $ 0.330112 最低价 $ 0.00426987 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -1.66% 漲跌幅（7D） -11.76%

Powerloom（POWER）当前实时价格为 $0.00503332。过去 24 小时内，POWER 的交易价格在 $ 0.00482162 至 $ 0.00517184 之间波动，市场活跃度显著。POWER 的历史最高价为 $ 0.330112，历史最低价为 $ 0.00426987。

从短期表现来看，POWER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -1.66%，过去 7 天内累计变动为 -11.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Powerloom（POWER）市场信息

市值 $ 788.87K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 5.03M 流通量 156.77M 总供应量 1,000,000,000.0

Powerloom 的当前市值为 $ 788.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POWER 的流通量为 156.77M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.03M。