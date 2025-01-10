Power Token 价格 (PWR)
今天 Power Token (PWR) 的实时价格为 188.08 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PWR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Power Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 203.77K USD
- Power Token 当天价格变化为 +1.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Power Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.95。
在过去30天内，Power Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +37.1023535200。
在过去60天内，Power Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +297.7727134960。
在过去90天内，Power Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +120.31663394408226。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2.95
|+1.59%
|30天
|$ +37.1023535200
|+19.73%
|60天
|$ +297.7727134960
|+158.32%
|90天
|$ +120.31663394408226
|+177.55%
Power Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.60%
+1.59%
+17.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Power DAO (the ‘Mother DAO’) acts as a decentralized incubator, angel investor, and arbitration layer for all Special Purpose (Child) DAOs built on the Power Protocol. The architecture and specifications of any SP-DAO are proposed, designed and built by each sovereign community. The Power Protocol lets $POWER token holders self-organize, propose and launch SP-DAOs for the projects they want to see succeed — or to migrate an existing DAOs over to benefit from its novel governance.
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|1 PWR 兑换 AUD
A$304.6896
|1 PWR 兑换 GBP
￡152.3448
|1 PWR 兑换 EUR
€182.4376
|1 PWR 兑换 USD
$188.08
|1 PWR 兑换 MYR
RM844.4792
|1 PWR 兑换 TRY
₺6,659.9128
|1 PWR 兑换 JPY
¥29,626.3616
|1 PWR 兑换 RUB
₽19,229.2992
|1 PWR 兑换 INR
₹16,195.5688
|1 PWR 兑换 IDR
Rp3,033,547.9624
|1 PWR 兑换 PHP
₱11,021.488
|1 PWR 兑换 EGP
￡E.9,509.3248
|1 PWR 兑换 BRL
R$1,149.1688
|1 PWR 兑换 CAD
C$270.8352
|1 PWR 兑换 BDT
৳22,941.9984
|1 PWR 兑换 NGN
₦291,595.4704
|1 PWR 兑换 UAH
₴7,952.0224
|1 PWR 兑换 VES
Bs9,968.24
|1 PWR 兑换 PKR
Rs52,374.6376
|1 PWR 兑换 KZT
₸99,249.816
|1 PWR 兑换 THB
฿6,516.972
|1 PWR 兑换 TWD
NT$6,214.1632
|1 PWR 兑换 CHF
Fr171.1528
|1 PWR 兑换 HKD
HK$1,463.2624
|1 PWR 兑换 MAD
.د.م1,888.3232