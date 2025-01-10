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Poseidollar Shares 价格 (PSH)

USD

Poseidollar Shares (PSH) 实时价格图表

$0.880566
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+5.30%(1D)

今天 Poseidollar Shares (PSH) 的价格

今天 Poseidollar Shares (PSH) 的实时价格为 0.880566 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PSH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Poseidollar Shares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.65 USD
- Poseidollar Shares 当天价格变化为 +5.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Poseidollar Shares (PSH) 价格表现 USD

今天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04436927
在过去30天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1008743828
在过去60天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0808097179
在过去90天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0376270913062709

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04436927+5.31%
30天$ +0.1008743828+11.46%
60天$ -0.0808097179-9.17%
90天$ +0.0376270913062709+4.46%

Poseidollar Shares (PSH) 价格分析

Poseidollar Shares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.833504
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$ 0.916913
$ 0.916913$ 0.916913

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

-1.00%

+5.31%

+5.32%

Poseidollar Shares (PSH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

0.00
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什么是Poseidollar Shares (PSH)

Poseidollar - the first algorithmic stablecoin pegged to $USDC running on the Sui Network Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three tokens: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bonds PBD.

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Poseidollar Shares (PSH) 资源

官网

大家还在问：关于 Poseidollar Shares (PSH) 的其他问题

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PSH 兑换为当地货币

1 PSH 兑换 AUD
A$1.42651692
1 PSH 兑换 GBP
0.71325846
1 PSH 兑换 EUR
0.85414902
1 PSH 兑换 USD
$0.880566
1 PSH 兑换 MYR
RM3.95374134
1 PSH 兑换 TRY
31.18084206
1 PSH 兑换 JPY
¥138.7331733
1 PSH 兑换 RUB
90.02906784
1 PSH 兑换 INR
75.8167326
1 PSH 兑换 IDR
Rp14,202.67543098
1 PSH 兑换 PHP
51.6011676
1 PSH 兑换 EGP
￡E.44.52141696
1 PSH 兑换 BRL
R$5.3714526
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C$1.26801504
1 PSH 兑换 BDT
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1 PSH 兑换 NGN
1,365.21191508
1 PSH 兑换 UAH
37.23033048
1 PSH 兑换 VES
Bs46.669998
1 PSH 兑换 PKR
Rs245.21121402
1 PSH 兑换 KZT
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1 PSH 兑换 TWD
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1 PSH 兑换 CHF
Fr0.80131506
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HK$6.85080348
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