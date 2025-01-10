Poseidollar Shares 价格 (PSH)
今天 Poseidollar Shares (PSH) 的实时价格为 0.880566 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PSH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Poseidollar Shares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.65 USD
- Poseidollar Shares 当天价格变化为 +5.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04436927。
在过去30天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1008743828。
在过去60天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0808097179。
在过去90天内，Poseidollar Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0376270913062709。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04436927
|+5.31%
|30天
|$ +0.1008743828
|+11.46%
|60天
|$ -0.0808097179
|-9.17%
|90天
|$ +0.0376270913062709
|+4.46%
Poseidollar Shares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.00%
+5.31%
+5.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Poseidollar - the first algorithmic stablecoin pegged to $USDC running on the Sui Network Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three tokens: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bonds PBD.
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|1 PSH 兑换 AUD
A$1.42651692
|1 PSH 兑换 GBP
￡0.71325846
|1 PSH 兑换 EUR
€0.85414902
|1 PSH 兑换 USD
$0.880566
|1 PSH 兑换 MYR
RM3.95374134
|1 PSH 兑换 TRY
₺31.18084206
|1 PSH 兑换 JPY
¥138.7331733
|1 PSH 兑换 RUB
₽90.02906784
|1 PSH 兑换 INR
₹75.8167326
|1 PSH 兑换 IDR
Rp14,202.67543098
|1 PSH 兑换 PHP
₱51.6011676
|1 PSH 兑换 EGP
￡E.44.52141696
|1 PSH 兑换 BRL
R$5.3714526
|1 PSH 兑换 CAD
C$1.26801504
|1 PSH 兑换 BDT
৳107.41144068
|1 PSH 兑换 NGN
₦1,365.21191508
|1 PSH 兑换 UAH
₴37.23033048
|1 PSH 兑换 VES
Bs46.669998
|1 PSH 兑换 PKR
Rs245.21121402
|1 PSH 兑换 KZT
₸464.6746782
|1 PSH 兑换 THB
฿30.5116119
|1 PSH 兑换 TWD
NT$29.09390064
|1 PSH 兑换 CHF
Fr0.80131506
|1 PSH 兑换 HKD
HK$6.85080348
|1 PSH 兑换 MAD
.د.م8.84088264