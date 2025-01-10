Poseidollar 价格 (PDO)
今天 Poseidollar (PDO) 的实时价格为 0.09775 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Poseidollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.07 USD
- Poseidollar 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Poseidollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Poseidollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051743669。
在过去60天内，Poseidollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0537156777。
在过去90天内，Poseidollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.051174356384987。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0051743669
|-5.29%
|60天
|$ -0.0537156777
|-54.95%
|90天
|$ -0.051174356384987
|-34.36%
Poseidollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-1.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Poseidollar - an algorithmic stablecoin running on the Sui Network. Inspired by many algorithmic stablecoin protocols, Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three token: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bons PBD
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|1 PDO 兑换 AUD
A$0.158355
|1 PDO 兑换 GBP
￡0.0791775
|1 PDO 兑换 EUR
€0.0948175
|1 PDO 兑换 USD
$0.09775
|1 PDO 兑换 MYR
RM0.4388975
|1 PDO 兑换 TRY
₺3.4613275
|1 PDO 兑换 JPY
¥15.4005125
|1 PDO 兑换 RUB
₽9.99396
|1 PDO 兑换 INR
₹8.416275
|1 PDO 兑换 IDR
Rp1,576.6126825
|1 PDO 兑换 PHP
₱5.72815
|1 PDO 兑换 EGP
￡E.4.94224
|1 PDO 兑换 BRL
R$0.596275
|1 PDO 兑换 CAD
C$0.14076
|1 PDO 兑换 BDT
৳11.923545
|1 PDO 兑换 NGN
₦151.549645
|1 PDO 兑换 UAH
₴4.13287
|1 PDO 兑换 VES
Bs5.18075
|1 PDO 兑换 PKR
Rs27.2204425
|1 PDO 兑换 KZT
₸51.582675
|1 PDO 兑换 THB
฿3.3870375
|1 PDO 兑换 TWD
NT$3.22966
|1 PDO 兑换 CHF
Fr0.0889525
|1 PDO 兑换 HKD
HK$0.760495
|1 PDO 兑换 MAD
.د.م0.98141