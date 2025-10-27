Portals（PORTALS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03112347 $ 0.03112347 $ 0.03112347 24H最低价 $ 0.03410826 $ 0.03410826 $ 0.03410826 24H最高价 24H最低价 $ 0.03112347$ 0.03112347 $ 0.03112347 24H最高价 $ 0.03410826$ 0.03410826 $ 0.03410826 历史最高 $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 最低价 $ 0.02825104$ 0.02825104 $ 0.02825104 涨跌幅（1H） +0.75% 涨跌幅（1D） -0.84% 漲跌幅（7D） -17.53% 漲跌幅（7D） -17.53%

Portals（PORTALS）当前实时价格为 $0.0320305。过去 24 小时内，PORTALS 的交易价格在 $ 0.03112347 至 $ 0.03410826 之间波动，市场活跃度显著。PORTALS 的历史最高价为 $ 0.269855，历史最低价为 $ 0.02825104。

从短期表现来看，PORTALS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.75%，过去 24 小时内变动为 -0.84%，过去 7 天内累计变动为 -17.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Portals（PORTALS）市场信息

市值 $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.04M$ 32.04M $ 32.04M 流通量 230.00M 230.00M 230.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Portals 的当前市值为 $ 7.37M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PORTALS 的流通量为 230.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.04M。