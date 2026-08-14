Port3 Network 今日价格

Port3 Network (PORT3) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.71%。当前 PORT3 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PORT3。

Port3 Network 目前市值在 $ 165,355 排名第 #-，流通供应量为 273.48M PORT3。过去 24 小时内，PORT3 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.326537，而历史最低价为 $ 0.0。

短期表现方面，PORT3 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -9.10%。过去一天，总交易量达到 $ 602.29。

Port3 Network（PORT3）市场信息

市值 $ 165.36K$ 165.36K $ 165.36K 成交量（24H） $ 602.29$ 602.29 $ 602.29 完全稀释市值 $ 604.63K$ 604.63K $ 604.63K 流通量 273.48M 273.48M 273.48M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Port3 Network 的当前市值为 $ 165.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 602.29。PORT3 的流通量为 273.48M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 604.63K。