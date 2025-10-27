PORKY PIG PARTY（PPP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00008922$ 0.00008922 $ 0.00008922 最低价 $ 0.00000789$ 0.00000789 $ 0.00000789 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +2.77% 漲跌幅（7D） +2.77%

PORKY PIG PARTY（PPP）当前实时价格为 $0.00000851。过去 24 小时内，PPP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PPP 的历史最高价为 $ 0.00008922，历史最低价为 $ 0.00000789。

从短期表现来看，PPP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +2.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PORKY PIG PARTY（PPP）市场信息

市值 $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K 流通量 999.70M 999.70M 999.70M 总供应量 999,698,807.235763 999,698,807.235763 999,698,807.235763

PORKY PIG PARTY 的当前市值为 $ 8.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PPP 的流通量为 999.70M，总供应量是 999698807.235763，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.51K。