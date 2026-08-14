Populous 今日价格

Populous (PPT) 今日实时价格为 $ 0.090381，过去 24 小时内变化了 4.83%。当前 PPT 兑 USD 的汇率为 $ 0.090381 每 PPT。

Populous 目前市值在 $ 4,731,358 排名第 #-，流通供应量为 36.23M PPT。过去 24 小时内，PPT 的交易价格在 $ 0.085891（低点）和 $ 0.093462（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 75.19，而历史最低价为 $ 0.00662912。

短期表现方面，PPT 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +15.20%。过去一天，总交易量达到 $ 634.92。

Populous（PPT）市场信息

市值 $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M 成交量（24H） $ 634.92$ 634.92 $ 634.92 完全稀释市值 $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M 流通量 36.23M 36.23M 36.23M 总供应量 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

Populous 的当前市值为 $ 4.73M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 634.92。PPT 的流通量为 36.23M，总供应量是 53252246.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.81M。