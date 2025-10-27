Popu（POPU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00017013$ 0.00017013 $ 0.00017013 最低价 $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +4.86% 漲跌幅（7D） +4.86%

Popu（POPU）当前实时价格为 $0.00000626。过去 24 小时内，POPU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。POPU 的历史最高价为 $ 0.00017013，历史最低价为 $ 0.0000057。

从短期表现来看，POPU 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +4.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Popu（POPU）市场信息

市值 $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K 流通量 998.77M 998.77M 998.77M 总供应量 998,768,264.533837 998,768,264.533837 998,768,264.533837

Popu 的当前市值为 $ 6.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POPU 的流通量为 998.77M，总供应量是 998768264.533837，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.25K。