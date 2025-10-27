PoPi 4i（POPI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001647 $ 0.00001647 $ 0.00001647 24H最低价 $ 0.00001726 $ 0.00001726 $ 0.00001726 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001647$ 0.00001647 $ 0.00001647 24H最高价 $ 0.00001726$ 0.00001726 $ 0.00001726 历史最高 $ 0.00025072$ 0.00025072 $ 0.00025072 最低价 $ 0.00001108$ 0.00001108 $ 0.00001108 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +3.96% 漲跌幅（7D） +40.58% 漲跌幅（7D） +40.58%

PoPi 4i（POPI）当前实时价格为 $0.00001717。过去 24 小时内，POPI 的交易价格在 $ 0.00001647 至 $ 0.00001726 之间波动，市场活跃度显著。POPI 的历史最高价为 $ 0.00025072，历史最低价为 $ 0.00001108。

从短期表现来看，POPI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +3.96%，过去 7 天内累计变动为 +40.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PoPi 4i（POPI）市场信息

市值 $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.17K$ 17.17K $ 17.17K 流通量 819.64M 819.64M 819.64M 总供应量 999,641,994.034179 999,641,994.034179 999,641,994.034179

PoPi 4i 的当前市值为 $ 14.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POPI 的流通量为 819.64M，总供应量是 999641994.034179，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.17K。