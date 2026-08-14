PoP Planet 今日价格

PoP Planet (P) 今日实时价格为 $ 0.01539063，过去 24 小时内变化了 9.56%。当前 P 兑 USD 的汇率为 $ 0.01539063 每 P。

PoP Planet 目前市值在 $ 2,154,141 排名第 #-，流通供应量为 140.00M P。过去 24 小时内，P 的交易价格在 $ 0.01397504（低点）和 $ 0.01637484（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.730507，而历史最低价为 $ 0.00697353。

短期表现方面，P 在过去一小时内波动了 -0.49%，过去7 天内波动了 +33.62%。过去一天，总交易量达到 $ 349.18K。

PoP Planet（P）市场信息

市值 $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M 成交量（24H） $ 349.18K$ 349.18K $ 349.18K 完全稀释市值 $ 15.39M$ 15.39M $ 15.39M 流通量 140.00M 140.00M 140.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PoP Planet 的当前市值为 $ 2.15M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 349.18K。P 的流通量为 140.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.39M。