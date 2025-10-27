poop aura（POOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.33% 涨跌幅（1D） +36.07% 漲跌幅（7D） +8.66% 漲跌幅（7D） +8.66%

poop aura（POOP）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，POOP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。POOP 的历史最高价为 $ 0.00305409，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，POOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.33%，过去 24 小时内变动为 +36.07%，过去 7 天内累计变动为 +8.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

poop aura（POOP）市场信息

市值 $ 452.56K$ 452.56K $ 452.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 452.56K$ 452.56K $ 452.56K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,719,520.187222 999,719,520.187222 999,719,520.187222

poop aura 的当前市值为 $ 452.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POOP 的流通量为 999.72M，总供应量是 999719520.187222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 452.56K。