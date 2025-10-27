Poop（POOP）价格信息 (USD)

Poop（POOP）当前实时价格为 $0.01776909。过去 24 小时内，POOP 的交易价格在 $ 0.01734721 至 $ 0.01789983 之间波动，市场活跃度显著。POOP 的历史最高价为 $ 0.064116，历史最低价为 $ 0.01734721。

从短期表现来看，POOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +0.97%，过去 7 天内累计变动为 -8.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Poop（POOP）市场信息

Poop 的当前市值为 $ 2.92M, 它过去 24 小时的交易量为 --。POOP 的流通量为 165.02M，总供应量是 999998418.009884，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.69M。