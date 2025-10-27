Poolz Finance（POOLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.253126 24H最高价 $ 0.276894 历史最高 $ 7.18 最低价 $ 0.155338 涨跌幅（1H） -1.08% 涨跌幅（1D） +6.83% 漲跌幅（7D） +15.14%

Poolz Finance（POOLX）当前实时价格为 $0.270785。过去 24 小时内，POOLX 的交易价格在 $ 0.253126 至 $ 0.276894 之间波动，市场活跃度显著。POOLX 的历史最高价为 $ 7.18，历史最低价为 $ 0.155338。

从短期表现来看，POOLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.08%，过去 24 小时内变动为 +6.83%，过去 7 天内累计变动为 +15.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Poolz Finance（POOLX）市场信息

市值 $ 1.43M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.50M 流通量 5.23M 总供应量 5,500,000.0

Poolz Finance 的当前市值为 $ 1.43M, 它过去 24 小时的交易量为 --。POOLX 的流通量为 5.23M，总供应量是 5500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.50M。