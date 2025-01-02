PonzioTheCat 价格 (PONZIO)
今天 PonzioTheCat (PONZIO) 的实时价格为 57,924,279,726 USD。目前其市值为 $ 57.92K USD。PONZIO 兑换 USD 的价格为实时更新。
PonzioTheCat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 545.12 USD
- PonzioTheCat 当天价格变化为 +4.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 PONZIO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 PONZIO 价格信息的首选平台。
今天内，PonzioTheCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,230,427,703。
在过去30天内，PonzioTheCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -18,111,902,802.9970224000。
在过去60天内，PonzioTheCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,475,612,951,375.2561956000。
在过去90天内，PonzioTheCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +57,918,657,682.577691316。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2,230,427,703
|+4.00%
|30天
|$ -18,111,902,802.9970224000
|-31.26%
|60天
|$ +1,475,612,951,375.2561956000
|+2,547.49%
|90天
|$ +57,918,657,682.577691316
|+1,030,206.52%
PonzioTheCat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.65%
+4.00%
-25.47%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Meet Ponzio the Cat ($PONZIO), a unique creation flaunting wealth and indifference. Ponzio has burned over 50 ETH in liquidity for amusement, showcasing his lavish nature. The financial mechanism he designed ensures $PONZIO's rapid rise: every four days, the token supply is halved, accelerating value growth far beyond Bitcoin's four-year halving cycle. This mechanism subtly reduces the supply every 34 minutes, driving prices up. Investors in $PONZIO, who contribute to the liquidity pool and stake their tokens, are rewarded with an additional 13.37% in debased tokens every four days. This continuous value addition increases the total value locked (TVL) as more participants join.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 PONZIO 兑换 AUD
A$93,258,090,358.86
|1 PONZIO 兑换 GBP
￡46,339,423,780.8
|1 PONZIO 兑换 EUR
€56,186,551,334.22
|1 PONZIO 兑换 USD
$57,924,279,726
|1 PONZIO 兑换 MYR
RM258,921,530,375.22
|1 PONZIO 兑换 TRY
₺2,044,147,831,530.54
|1 PONZIO 兑换 JPY
¥9,097,008,130,968.3
|1 PONZIO 兑换 RUB
₽6,429,595,049,586
|1 PONZIO 兑换 INR
₹4,966,427,743,707.24
|1 PONZIO 兑换 IDR
Rp934,262,445,429,045.78
|1 PONZIO 兑换 PHP
₱3,357,870,495,716.22
|1 PONZIO 兑换 EGP
￡E.2,940,236,438,891.76
|1 PONZIO 兑换 BRL
R$358,551,291,503.94
|1 PONZIO 兑换 CAD
C$83,410,962,805.44
|1 PONZIO 兑换 BDT
৳6,921,951,427,257
|1 PONZIO 兑换 NGN
₦89,527,187,501,708.34
|1 PONZIO 兑换 UAH
₴2,439,191,419,261.86
|1 PONZIO 兑换 VES
Bs2,954,138,266,026
|1 PONZIO 兑换 PKR
Rs16,143,496,759,636.2
|1 PONZIO 兑换 KZT
₸30,406,192,156,569.18
|1 PONZIO 兑换 THB
฿1,986,223,551,804.54
|1 PONZIO 兑换 TWD
NT$1,903,971,074,593.62
|1 PONZIO 兑换 CHF
Fr52,131,851,753.4
|1 PONZIO 兑换 HKD
HK$450,071,653,471.02
|1 PONZIO 兑换 MAD
.د.م585,614,468,029.86