Ponzimon（PONZI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01215547 $ 0.01215547 $ 0.01215547 24H最低价 $ 0.01538515 $ 0.01538515 $ 0.01538515 24H最高价 24H最低价 $ 0.01215547$ 0.01215547 $ 0.01215547 24H最高价 $ 0.01538515$ 0.01538515 $ 0.01538515 历史最高 $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 最低价 $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 涨跌幅（1H） +0.37% 涨跌幅（1D） +16.39% 漲跌幅（7D） +49.14% 漲跌幅（7D） +49.14%

Ponzimon（PONZI）当前实时价格为 $0.01419558。过去 24 小时内，PONZI 的交易价格在 $ 0.01215547 至 $ 0.01538515 之间波动，市场活跃度显著。PONZI 的历史最高价为 $ 0.519954，历史最低价为 $ 0.00421223。

从短期表现来看，PONZI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.37%，过去 24 小时内变动为 +16.39%，过去 7 天内累计变动为 +49.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ponzimon（PONZI）市场信息

市值 $ 105.63K$ 105.63K $ 105.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 173.09K$ 173.09K $ 173.09K 流通量 7.44M 7.44M 7.44M 总供应量 12,191,939.15182 12,191,939.15182 12,191,939.15182

Ponzimon 的当前市值为 $ 105.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PONZI 的流通量为 7.44M，总供应量是 12191939.15182，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.09K。