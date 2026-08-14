Ponzilio 今日价格

Ponzilio (PONZILIO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PONZILIO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PONZILIO。

Ponzilio 目前市值在 $ 14,428.55 排名第 #-，流通供应量为 999.99M PONZILIO。过去 24 小时内，PONZILIO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PONZILIO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Ponzilio（PONZILIO）市场信息

市值 $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

Ponzilio 的当前市值为 $ 14.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PONZILIO 的流通量为 999.99M，总供应量是 999988641.587814，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.43K。