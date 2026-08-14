PondCoin 今日价格

PondCoin (PNDC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.75%。当前 PNDC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PNDC。

PondCoin 目前市值在 $ 7,861,635 排名第 #-，流通供应量为 92.47T PNDC。过去 24 小时内，PNDC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PNDC 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +8.43%。过去一天，总交易量达到 --。

PondCoin（PNDC）市场信息

市值 $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.68M$ 23.68M $ 23.68M 流通量 92.47T 92.47T 92.47T 总供应量 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0

PondCoin 的当前市值为 $ 7.86M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PNDC 的流通量为 92.47T，总供应量是 420689000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.68M。