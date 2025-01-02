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Polytrader by Virtuals 价格 (POLY)

USD

Polytrader by Virtuals (POLY) 实时价格图表

$0.01706497
$0.01706497$0.01706497
+44.10%(1D)

今天 Polytrader by Virtuals (POLY) 的价格

今天 Polytrader by Virtuals (POLY) 的实时价格为 0.01706533 USD。目前其市值为 $ 17.03M USD。POLY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Polytrader by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.79M USD
- Polytrader by Virtuals 当天价格变化为 +44.19%
- 其循环供应量为 998.04M USD

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Polytrader by Virtuals (POLY) 价格表现 USD

今天内，Polytrader by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00523013
在过去30天内，Polytrader by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0292170241
在过去60天内，Polytrader by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Polytrader by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00523013+44.19%
30天$ +0.0292170241+171.21%
60天$ 0--
90天$ 0--

Polytrader by Virtuals (POLY) 价格分析

Polytrader by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01007313
$ 0.01007313$ 0.01007313

$ 0.02255462
$ 0.02255462$ 0.02255462

$ 0.023482
$ 0.023482$ 0.023482

+3.01%

+44.19%

+155.05%

Polytrader by Virtuals (POLY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 17.03M
$ 17.03M$ 17.03M

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

998.04M
998.04M 998.04M

什么是Polytrader by Virtuals (POLY)

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官网

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POLY 兑换为当地货币

1 POLY 兑换 AUD
A$0.027304528
1 POLY 兑换 GBP
0.013652264
1 POLY 兑换 EUR
0.0163827168
1 POLY 兑换 USD
$0.01706533
1 POLY 兑换 MYR
RM0.0762820251
1 POLY 兑换 TRY
0.602406149
1 POLY 兑换 JPY
¥2.6814753029
1 POLY 兑换 RUB
1.9200202783
1 POLY 兑换 INR
1.4633520475
1 POLY 兑换 IDR
Rp275.2472195299
1 POLY 兑换 PHP
0.9882532603
1 POLY 兑换 EGP
￡E.0.8664068041
1 POLY 兑换 BRL
R$0.1061463526
1 POLY 兑换 CAD
C$0.0245740752
1 POLY 兑换 BDT
2.039306935
1 POLY 兑换 NGN
26.3760033947
1 POLY 兑换 UAH
0.7186210463
1 POLY 兑换 VES
Bs0.87033183
1 POLY 兑换 PKR
Rs4.756107471
1 POLY 兑换 KZT
8.9581036769
1 POLY 兑换 THB
฿0.5844875525
1 POLY 兑换 TWD
NT$0.5612787037
1 POLY 兑换 CHF
Fr0.015358797
1 POLY 兑换 HKD
HK$0.1325976141
1 POLY 兑换 MAD
.د.م0.1725304863