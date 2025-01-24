PolyPup 价格 (PUP)

USD

PolyPup (PUP) 实时价格图表

$0.148169
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0.00%(1D)

今天 PolyPup (PUP) 的价格

今天 PolyPup (PUP) 的实时价格为 0.148169 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PUP 兑换 USD 的价格为实时更新。
PolyPup 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.18 USD
- PolyPup 当天价格变化为 +0.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PolyPup (PUP) 价格表现 USD

今天内，PolyPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010318
在过去30天内，PolyPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063185929
在过去60天内，PolyPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0075955429
在过去90天内，PolyPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0092436831137213

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00010318+0.07%
30天$ -0.0063185929-4.26%
60天$ -0.0075955429-5.12%
90天$ +0.0092436831137213+6.65%

PolyPup (PUP) 价格分析

PolyPup 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.146776
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$ 0.149535
$ 0.149535$ 0.149535

$ 289.33
$ 289.33$ 289.33

+0.03%

+0.07%

-2.34%

PolyPup (PUP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 35.18
$ 35.18$ 35.18

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什么是PolyPup (PUP)

PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model with a maximum supply of 31,000 PUP tokens.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

PolyPup (PUP) 资源

官网

大家还在问：关于 PolyPup (PUP) 的其他问题

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PUP 兑换为当地货币

1 PUP 兑换 AUD
A$0.23410702
1 PUP 兑换 GBP
0.1185352
1 PUP 兑换 EUR
0.14076055
1 PUP 兑换 USD
$0.148169
1 PUP 兑换 MYR
RM0.65342529
1 PUP 兑换 TRY
5.28666992
1 PUP 兑换 JPY
¥23.02842598
1 PUP 兑换 RUB
14.79763803
1 PUP 兑换 INR
12.78402132
1 PUP 兑换 IDR
Rp2,389.82224607
1 PUP 兑换 PHP
8.65010622
1 PUP 兑换 EGP
￡E.7.45141901
1 PUP 兑换 BRL
R$0.87716048
1 PUP 兑换 CAD
C$0.21188167
1 PUP 兑换 BDT
18.0469842
1 PUP 兑换 NGN
230.4324288
1 PUP 兑换 UAH
6.21420786
1 PUP 兑换 VES
Bs8.297464
1 PUP 兑换 PKR
Rs41.24876791
1 PUP 兑换 KZT
77.05084338
1 PUP 兑换 THB
฿5.00514882
1 PUP 兑换 TWD
NT$4.83919954
1 PUP 兑换 CHF
Fr0.1333521
1 PUP 兑换 HKD
HK$1.15275482
1 PUP 兑换 MAD
.د.م1.47872662