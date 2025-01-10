POLYGON MASCOT 价格 (POLY)
今天 POLYGON MASCOT (POLY) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 12.05K USD。POLY 兑换 USD 的价格为实时更新。
POLYGON MASCOT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.30 USD
- POLYGON MASCOT 当天价格变化为 -0.86%
- 其循环供应量为 998.83M USD
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今天内，POLYGON MASCOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，POLYGON MASCOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，POLYGON MASCOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，POLYGON MASCOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.86%
|30天
|$ 0
|-21.53%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
POLYGON MASCOT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.55%
-0.86%
-14.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We have launched $POLY the Polygon Mascot. X is full of mascots now, there was Lester from Litecoin that reached 160mil. And now there is poly the polygon mascot, we are a memecoin and we want to be the mascot of polygon on solana. All we want to do is keep increasing our exposure. We have been seen by polygon official handle. And they liked our tweet on our main official account. We are now starting to process listings starting for CG and CMC, after that our next goal is start finishing talks and get deals with tier 2 BitMart and Lbit Cexs. Crypto X has already posted about us and we are lining up more KOLs to keep increasing our reach.
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