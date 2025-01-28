PolyGold 价格 (POLYGOLD)
今天 PolyGold (POLYGOLD) 的实时价格为 0.110628 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。POLYGOLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
PolyGold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.77 USD
- PolyGold 当天价格变化为 -0.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，PolyGold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010058813079274。
在过去30天内，PolyGold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0058444883。
在过去60天内，PolyGold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0086062941。
在过去90天内，PolyGold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00553409411567149。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0010058813079274
|-0.90%
|30天
|$ -0.0058444883
|-5.28%
|60天
|$ -0.0086062941
|-7.77%
|90天
|$ +0.00553409411567149
|+5.27%
PolyGold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
-0.90%
-1.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
An innovative cryptocurrency investment and yield farming platform built on the Polygon/Matic chain that seeks to create an ecosystem with sustainable, long-term growth.
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|1 POLYGOLD 兑换 AUD
A$0.17589852
|1 POLYGOLD 兑换 GBP
￡0.0885024
|1 POLYGOLD 兑换 EUR
€0.1050966
|1 POLYGOLD 兑换 USD
$0.110628
|1 POLYGOLD 兑换 MYR
RM0.48565692
|1 POLYGOLD 兑换 TRY
₺3.954951
|1 POLYGOLD 兑换 JPY
¥17.21261052
|1 POLYGOLD 兑换 RUB
₽10.77184836
|1 POLYGOLD 兑换 INR
₹9.56600316
|1 POLYGOLD 兑换 IDR
Rp1,784.32233084
|1 POLYGOLD 兑换 PHP
₱6.4772694
|1 POLYGOLD 兑换 EGP
￡E.5.55795072
|1 POLYGOLD 兑换 BRL
R$0.65159892
|1 POLYGOLD 兑换 CAD
C$0.15819804
|1 POLYGOLD 兑换 BDT
৳13.4910846
|1 POLYGOLD 兑换 NGN
₦170.98553052
|1 POLYGOLD 兑换 UAH
₴4.64526972
|1 POLYGOLD 兑换 VES
Bs6.195168
|1 POLYGOLD 兑换 PKR
Rs30.84972408
|1 POLYGOLD 兑换 KZT
₸57.17144412
|1 POLYGOLD 兑换 THB
฿3.74807664
|1 POLYGOLD 兑换 TWD
NT$3.65183028
|1 POLYGOLD 兑换 CHF
Fr0.0995652
|1 POLYGOLD 兑换 HKD
HK$0.86068584
|1 POLYGOLD 兑换 MAD
.د.م1.10296116