Polter 价格 (POLTER)
今天 Polter (POLTER) 的实时价格为 0.03351763 USD。目前其市值为 $ 2.79M USD。POLTER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Polter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Polter 当天价格变化为 +11.97%
- 其循环供应量为 83.13M USD
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今天内，Polter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00358243。
在过去30天内，Polter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3261570543。
在过去60天内，Polter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2238555261。
在过去90天内，Polter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.029456517725663248。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00358243
|+11.97%
|30天
|$ +0.3261570543
|+973.09%
|60天
|$ +0.2238555261
|+667.87%
|90天
|$ +0.029456517725663248
|+725.33%
Polter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.13%
+11.97%
-53.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.
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|1 POLTER 兑换 VND
₫859.42555083
|1 POLTER 兑换 AUD
A$0.0532930317
|1 POLTER 兑换 GBP
￡0.0254733988
|1 POLTER 兑换 EUR
€0.0294955144
|1 POLTER 兑换 USD
$0.03351763
|1 POLTER 兑换 MYR
RM0.1481479246
|1 POLTER 兑换 TRY
₺1.2756809978
|1 POLTER 兑换 JPY
¥4.8101150813
|1 POLTER 兑换 RUB
₽2.7879964634
|1 POLTER 兑换 INR
₹2.8811754748
|1 POLTER 兑换 IDR
Rp558.6269432158
|1 POLTER 兑换 KRW
₩47.6101175335
|1 POLTER 兑换 PHP
₱1.9165380834
|1 POLTER 兑换 EGP
￡E.1.7187840664
|1 POLTER 兑换 BRL
R$0.1964133118
|1 POLTER 兑换 CAD
C$0.0462543294
|1 POLTER 兑换 BDT
৳4.0640126375
|1 POLTER 兑换 NGN
₦53.2869985266
|1 POLTER 兑换 UAH
₴1.3846132953
|1 POLTER 兑换 VES
Bs2.37975173
|1 POLTER 兑换 PKR
Rs9.3778976977
|1 POLTER 兑换 KZT
₸17.2857121436
|1 POLTER 兑换 THB
฿1.1218350761
|1 POLTER 兑换 TWD
NT$1.0849656831
|1 POLTER 兑换 AED
د.إ0.1230097021
|1 POLTER 兑换 CHF
Fr0.0271492803
|1 POLTER 兑换 HKD
HK$0.2597616325
|1 POLTER 兑换 MAD
.د.م0.3110436064
|1 POLTER 兑换 MXN
$0.680407889